Вид на жительство станет основным документом для миграционного статуса

«Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил. Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности. В свою очередь для лиц, стремящихся приобрести гражданство РФ, необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью», - сказано в документе.

Речь идет также о дополнительных финансовых затратах и повторном обращении в госорганы «с фактически одинаковым комплектом документов».

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала в эфире НСН, как мигранты решают проблему нехватки персонала в России. Она отметила, что эмиграция разделилась на две части: основная часть закрывает рабочие места, на которые не хочет идти местное население, а другая часть – хорошая квалифицированная миграция, которая закрывает квалифицированные рабочие места.



