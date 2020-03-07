Вид на жительство станет основным документом для миграционного статуса
Президент России Владимир Путин дал поручение администрации изучить вопрос и подготовить предложения для получения иностранцами, претендующими на российское гражданство, вида на жительство вместо разрешения на временное проживание. Перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы опубликованы 7 марта на сайте Кремля, сообщает ТАСС.
Предполагается, что постоянное проживание (вид на жительство) как основной миграционный статус позволит иностранцам претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке. При этом, разрешение на временное проживание будет исключено.
«Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил. Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности. В свою очередь для лиц, стремящихся приобрести гражданство РФ, необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью», - сказано в документе.
Речь идет также о дополнительных финансовых затратах и повторном обращении в госорганы «с фактически одинаковым комплектом документов».
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала в эфире НСН, как мигранты решают проблему нехватки персонала в России. Она отметила, что эмиграция разделилась на две части: основная часть закрывает рабочие места, на которые не хочет идти местное население, а другая часть – хорошая квалифицированная миграция, которая закрывает квалифицированные рабочие места.
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