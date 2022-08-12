Вернуть невозможно: Долги россиян за ЖКХ оценили в 1,4 триллиона рублей

«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. В полном объеме взыскать их уже невозможно», - цитирует Ересько РИА Новости.

Он не стал уточнять о какой невозвратной сумме может идти речь, а также не пояснил, что с бесперспективными долгами будут делать. Большую разницу в суммах Минстроя и Росстата объяснила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

«Минстрой давал общую цифру, которая включала задолженность как граждан, так и организаций. Данные Росстата, видимо, касаются задолженности именно физических лиц, которая по сравнению с прошлым годом выросла», - сказала Разворотнева агентству Росбалт (признано иноагентом, прим. НСН).