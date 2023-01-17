Верховный суд утвердил приговор красноярскому подростку по «делу Minecraft»
Верховный суд РФ утвердил приговор подростку из Красноярского края Никите Уварову, который обвинялся в прохождении обучения для террористической деятельности. Об этом пишет издание «Проспект Мира».
Отмечается, что 17 января военная коллегия ВС вынесла окончательный приговор Уварову на заседании последней инстанции в городе Канске.
В феврале прошлого года 16-летнего Уварова приговорили к 5 годам заключения за якобы подготовку теракта. Правоохранители отмечали, что подросток и двое его приятелей намеревались создать копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и «взорвать» его там. Однако этот эпизод не был включен в обвинительное заключение.
Суд признал Уварова виновным в «прохождении обучения для террористической деятельности», назначив реальное наказание, его друзей приговорили к условным срокам (3 и 4 года) за изготовление и хранение «взрывчатых устройств». Подросток отрицал обвинения.
Защита Уварова допускала, что обжалует приговор. При этом прокуратура не согласилась с решением суда, посчитав приговор чрезмерно мягким, и потребовала увеличить срок заключения Уварова до 9 лет. Однако ВС РФ оставил вердикт судьи без изменений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
- Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ
- Клишас: Военное положение не является основанием для применения смертной казни
- «Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма
- В России предложили ввести отсрочку от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств
- Шойгу анонсировал увеличение российской армии
- Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре
- Советник президента Украины Арестович подал в отставку
- Президент Вьетнама подал в отставку
- Верховный суд утвердил приговор красноярскому подростку по «делу Minecraft»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru