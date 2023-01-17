Верховный суд утвердил приговор красноярскому подростку по «делу Minecraft»

Отмечается, что 17 января военная коллегия ВС вынесла окончательный приговор Уварову на заседании последней инстанции в городе Канске.

В феврале прошлого года 16-летнего Уварова приговорили к 5 годам заключения за якобы подготовку теракта. Правоохранители отмечали, что подросток и двое его приятелей намеревались создать копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и «взорвать» его там. Однако этот эпизод не был включен в обвинительное заключение.

Суд признал Уварова виновным в «прохождении обучения для террористической деятельности», назначив реальное наказание, его друзей приговорили к условным срокам (3 и 4 года) за изготовление и хранение «взрывчатых устройств». Подросток отрицал обвинения.

Защита Уварова допускала, что обжалует приговор. При этом прокуратура не согласилась с решением суда, посчитав приговор чрезмерно мягким, и потребовала увеличить срок заключения Уварова до 9 лет. Однако ВС РФ оставил вердикт судьи без изменений.