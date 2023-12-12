Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных
Верховный суд России предложил исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных немедленно. Законопроект об этом представили на заседании пленума, передает РИА Новости.
По закону добиться освобождения могут заключенные с тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, лучевой болезнью, другими тяжелыми расстройствами, которые прошли соответствующее медобследование и обратились в суд. Сейчас тяжелобольных осужденных освобождают через 15 дней после постановления судьи или же после заседания апелляционной инстанции.
«Указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование ... и рассмотрение ... жалобы (представления) другой стороны», — указали в ВС.
По данным Верховного суда, это не соответствует гарантированному гражданам праву на жизнь и здоровье, а также не согласуется с принципами гуманизма и «рационального применения мер принуждения».
Ранее ВС России признал законной конфискацию у супругов автомобиля, находящегося в долевой собственности, за нарушения правил дорожного движения, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву по УДО
- Более 30 аэропортов оборудуют средствами обнаружения и противодействия дронам
- Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
- Телеканалы закладывают в сетке вещания на «Итоги года с Путиным» три часа
- Иноагенты смогут участвовать в выборах
- Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных
- В Ивановской области пять школьников упали в кипяток из-за провалившегося тротуара
- Президента турецкого ФК «Анкарагюджю» арестовали после нападения на арбитра
- МВФ спрогнозировал «сворачивание» конфликта на Украине в 2025 году
- ГИБДД Москвы частично восстановила выдачу водительских прав после сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru