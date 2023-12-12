Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных

По закону добиться освобождения могут заключенные с тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, лучевой болезнью, другими тяжелыми расстройствами, которые прошли соответствующее медобследование и обратились в суд. Сейчас тяжелобольных осужденных освобождают через 15 дней после постановления судьи или же после заседания апелляционной инстанции.

«Указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование ... и рассмотрение ... жалобы (представления) другой стороны», — указали в ВС.

По данным Верховного суда, это не соответствует гарантированному гражданам праву на жизнь и здоровье, а также не согласуется с принципами гуманизма и «рационального применения мер принуждения».

Ранее ВС России признал законной конфискацию у супругов автомобиля, находящегося в долевой собственности, за нарушения правил дорожного движения, пишет RT.

