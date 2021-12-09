Верховный суд предложил не назначать лишение свободы беременным и матерям

Верховный суд призвал не сажать в тюрьму беременных женщин и матерей с малолетними детьми на иждивении. Такая рекомендация помещена в обзор применения российскими судами норм международного права.



В суде уточнили, что так называемые «Бангкокские правила» ООН не рекомендуют «по мере возможности» лишать свободы беременных и женщин и матерей.

При этом лишение свободы следует применять, если женщина совершила тяжкое или насильственное преступление, или если женщина несет «постоянную угрозу» для общества.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в колонии выбрал профессию швеи, чтобы быть «подальше от номенклатурных должностей». Об этом он написал в своем Instagram.

