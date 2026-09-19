Венгрия собирается расторгнуть дорожную концессию на €63 млрд

Новое венгерское правительство хочет разорвать контракт на сумму €63 млрд, который был заключен при экс-премьере Викторе Орбане. Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Петера Мадьяра.

На пресс-конференции в Будапеште он заявил, что действие договора в его нынешнем виде прекращается. Документ был подписан в 2022 году на 35 лет и предусматривал передачу основных автомагистралей страны в управление компании MKIF. Мадьяр также объявил о намерении обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

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По мнению нового правительства, этот договор не может юридически считаться концессией, так как не предусматривал необходимых инвестиций со стороны фирмы в развитие национальной дорожной сети и нарушал законы и Венгрии, и Евросоюза.

Министр транспорта и инвестиций Давид Витези считает, что контракт стал «попыткой украсть государственные деньги». Он обратил внимание на то, что владельцами MKIF являются якобы приближенные к бывшему премьер-министру лица.

Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью НСН заметил, что венгерское правительство будет следовать указаниям Брюсселя, несмотря на зависимость от российского газа, однако найти альтернативные источники, которые заменят российские энергоносители в полном объеме, будет практически невозможно.

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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
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