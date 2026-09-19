Венгрия собирается расторгнуть дорожную концессию на €63 млрд

Новое венгерское правительство хочет разорвать контракт на сумму €63 млрд, который был заключен при экс-премьере Викторе Орбане. Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Петера Мадьяра.

На пресс-конференции в Будапеште он заявил, что действие договора в его нынешнем виде прекращается. Документ был подписан в 2022 году на 35 лет и предусматривал передачу основных автомагистралей страны в управление компании MKIF. Мадьяр также объявил о намерении обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.