Власти Москвы обратятся в прокуратуру по вопросу организации марша в поддержку Голунова

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы планирует обратиться в прокуратуру с заявлением о необходимости принятия мер к несогласованному маршу в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Об этом пишет ТАСС.

«В сети Интернет распространяются призывы к несанкционированным акциям, совпадающим по времени с празднованием Дня России 12 июня», - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что мероприятие не является санкционированным и будет проводится в нарушение требований федерального закона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта акция, которую организаторы запланировали провести в День России, может испортить праздничную атмосферу, отмечает телеканал "360".

Между тем, Мосгорсуд 14 июня рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов на домашний арест Ивана Голунова. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда. Журналиста задержали в центре столицы 6 июня. Репортер настаивает, что наркотики ему специально подбросили.

