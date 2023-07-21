Великобритания удалила дублирующую запись о санкциях против Красовского
Великобритания удалила из своего санкционного списка дублирующую запись об ограничениях в отношении журналиста Антона Красовского, сообщает РИА Новости.
В британском кабмине подчеркнули, что речь идёт об удалении именно «повторяющейся записи» - оригинал сохранили.
«Оригинальная запись «Антон Вячеславович Красовский, ID группы - 14715» остается в консолидированном списке и по-прежнему предусматривает заморозку активов и санкции по трастовым услугам», - говорится в документе.
Ранее власти Великобритании ввели санкции против Красовского «за разжигание насилия и ненависти к Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru