Ведущих НАШЕго Радио испытают на «слабо»

С понедельника, 23 сентября в эфире НАШЕго Радио будет запущен новый развлекательный челлендж «А нам слабо?». Его задача - внести позитив и разнообразие в НАШИ осенние будни.

Каждый раз будет выбиратся «дежурный ведущий», которому будет предложено выполнить один из 4-х экстремальных поступков. Ничего запредельного, только фан-задания. К примеру, можно будет попросить ведущего пройти в костюме хот-дога по Бульварному кольцу, пройтись по закусочной и попросить у людей купить им порцию блюда или спеть в электричке с колонкой песню.

Слушатели НАШЕго будут голосовать за то или иное «действие или поступок», а «дежурный ведущий» будет обязан выполнить его в ближайший выходной . Первым счастливчиком, которому предстоит «нести вахту, станет Александр Бон.

