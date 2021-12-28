Ведьма возмутилась «экстремистской» цитатой из Библии
Алена Полынь подчеркнула, что некоторые фразы священного писания можно посчитать «призывами к убийству».
В историю множество примеров «геноцида» людей из-за религии, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Если человек не принимал господствующую религию, его уничтожали страшным образом – страшные казни. У нас уничтожался свой же народ только по причине того, что они не хотели принять господствующую религию. Страшно то, что государства реабилитировали сами организации, которые занимались геноцидом и у которых до сих пор в священных писаниях звучит выражение «не оставь в живых» (Исход 22:18). Это призыв к убийству, в современном светском обществе. Это экстремизм. Я за то, чтобы не просто ведьм реабилитировали, а чтобы в русском языке звучало правильное понятие ведьм – ведущая мать. Люди не знают свою историю, как убивали их предков», - отметила она.
Проблема реабилитации «ведьм» поднимается во многих странах Европы. Появившееся в новостях сообщение о реабилитации почти 4000 ведьм Бельгии, казненных более 300 лет назад взбудоражило и российских колдунов. Тут же начали появляться петиции о реабилитации магов в России.
Напомним, что в Европе это уже не первый случай, например, ранее в Бельгии реабилитировали «последнюю» ведьму, а в декабре 2020 года католическая церковь немецкого города Эйхштетт в Баварии извинилась за казнь сразу 400 «ведьм».
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