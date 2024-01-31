Валентину Талызину выписали из больницы
31 января 202408:10
Актрису Валентину Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после ее госпитализации, пишет Mash.
Источники утверждают, что соответствующее решение было принято после положительной динамики состояния народной артистки. Лечиться Талызина продолжит дома. Ей прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.
Актрису госпитализировали с бронхопневмонией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru