Валентину Талызину выписали из больницы

Актрису Валентину Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после ее госпитализации, пишет Mash.

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Источники утверждают, что соответствующее решение было принято после положительной динамики состояния народной артистки. Лечиться Талызина продолжит дома. Ей прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

Актрису госпитализировали с бронхопневмонией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГоспитализацияНародный Артист

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