В Зарядье открылась площадка Мосурбанфорума-2023

В Зарядье в рамках Московского урбанистического форума с 4 августа по 10 сентября пройдут деловой форум, фестиваль и масштабная выставка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Посетителям будут представлены ключевые мегапроекты для развития Москвы, отметил он. Главная задача деловой программы – эффекты от проектов, которые закладывают основу для развития города.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, заявил, что концертный зал «Зарядье» стал единым экспозиционным пространством.

«Центральный выставочный экспонат «Десять мегапроектов Москвы » представляет собой мультимедийный кинетический арт-объект, объединяющий технологии лазерного моделирования и прогрессивного 3D-видео », - добавил Левкин.

Кроме того, в Зарядье подведут итоги премии MUF Community Awards, которая присуждается городским сообществам, независимым проектам, людям и стартапам, которые внесли существенный взгляд в развитие Москвы.

Фестивальная программа форума «Город. Люди. Будущее» будет также представлена на форуме, она состоит из сотен мероприятий, которые вдохновят горожан на формирование будущего столицы.

