В Запорожской области решили ускорить получение населением российских паспортов

По украинскому паспорту с 2024 года уже нельзя будет получить бесплатную медицинскую помощь на территории Запорожской области. Об этом заявил губернатор российского региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о подконтрольном Киеву Запорожье

Таким образом, по его словам, власти пытаются ускорить получение российских паспортов местным населением.

Он отметил, что ряд граждан затягивает с процессом получения российского гражданства.

Глава области добавил, что работа по получению российских паспортов проходит системно и стабильно, очередь хоть небольшая, но все еще сохраняется.

Ранее Балицкий заявил, что обсуждается создание нового федерального округа РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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