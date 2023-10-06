В Запорожской области решили ускорить получение населением российских паспортов
По украинскому паспорту с 2024 года уже нельзя будет получить бесплатную медицинскую помощь на территории Запорожской области. Об этом заявил губернатор российского региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».
Таким образом, по его словам, власти пытаются ускорить получение российских паспортов местным населением.
Он отметил, что ряд граждан затягивает с процессом получения российского гражданства.
Глава области добавил, что работа по получению российских паспортов проходит системно и стабильно, очередь хоть небольшая, но все еще сохраняется.
Ранее Балицкий заявил, что обсуждается создание нового федерального округа РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru