В Запорожской области не планируют объявлять мобилизацию

Военное положение ввели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября, напоминает телеканал «360».

«Мобилизация в регионе объявлена не будет», — подчеркнули власти.

Кроме того, военное положение не повлияет на социальные выплаты, также не планируется введение удаленного режима обучения, пишет РИА ФАН.

Администрация Запорожья сообщила, что в регионе не будут вводить ограничения на передвижение граждан, тем не менее, такие меры могут быть введены «при необходимости».

