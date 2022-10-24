В Запорожской области не планируют объявлять мобилизацию

Мобилизацию в связи с военным положением в Запорожской области объявлять не будут. Об этом сообщили пресс-службе администрации региона.

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Военное положение ввели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября, напоминает телеканал «360».

«Мобилизация в регионе объявлена не будет», — подчеркнули власти.

Кроме того, военное положение не повлияет на социальные выплаты, также не планируется введение удаленного режима обучения, пишет РИА ФАН.

Администрация Запорожья сообщила, что в регионе не будут вводить ограничения на передвижение граждан, тем не менее, такие меры могут быть введены «при необходимости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияВоенное ПоложениеРегионы
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