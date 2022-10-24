В Запорожской области не планируют объявлять мобилизацию
Мобилизацию в связи с военным положением в Запорожской области объявлять не будут. Об этом сообщили пресс-службе администрации региона.
Военное положение ввели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября, напоминает телеканал «360».
«Мобилизация в регионе объявлена не будет», — подчеркнули власти.
Кроме того, военное положение не повлияет на социальные выплаты, также не планируется введение удаленного режима обучения, пишет РИА ФАН.
Администрация Запорожья сообщила, что в регионе не будут вводить ограничения на передвижение граждан, тем не менее, такие меры могут быть введены «при необходимости».
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