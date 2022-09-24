В Запорожской области хотят блокировать вещание украинского ТВ
В Запорожской области собираются вывести из строя оборудование, которое передает ТВ-сигнал на территорию региона, сообщил член главного совета местной администрации Владимир Рогов.
В городе Запорожье накануне был нанесен ракетный удар в район телевышки, находящейся под контролем украинских властей. Вещание было прервано, но затем снова восстановлено.
«Нейтрализация телевышки – очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев», - сказал Рогов в эфире «Соловьев Live».
Ранее запорожские власти сравнили Украину со злой мачехой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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