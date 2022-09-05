В Запорожье пригрозили «жестоким наказанием» угрожающим жителям региона украинским политикам
Украинские политики, которые угрожают жителям Запорожской области тюремным сроком за участие в референдуме об объединении с Россией, понесут самое жесткое наказание. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила лишением свободы до 12 лет с конфискацией тем, кто будет участвовать в референдуме в неподконтрольных Киеву регионах, напоминает «Свободная пресса».
«Все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жесткое наказание», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, подобные заявления киевского руководства продиктованы их «бессильной злобой». Чиновник подчеркнул, что на Украине понимают: жители подконтрольных РФ территорий ненавидят Киев и связывают свое будущее лишь с Россией. Рогов добавил, что несмотря на заявления украинских политиков референдум в Запорожской области обязательно состоится, пишет Газета.ру.
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