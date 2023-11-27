В Заполярье более 60 иностранцев пересекли границу с Финляндией
Более 60 иностранных граждан пересекли самый северный пункт пропуска «Лотта» на границе России и Финляндии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
По его словам, с 24 по 26 ноября границу перешел 61 иностранец.
Чибис сообщил, что на погранпереходе «Салла», где наблюдалось скопление иностранцев, разобрали пункты обогрева. Власти совместно с правоохранительными органами организовали контроль за мигрантами, сказал губернатор.
Финляндия 18 ноября закрыла четыре погранперехода на границе с Россией. Спустя несколько дней Хельсинки приостановил работу еще трех контрольно-пропускных пунктов.
На прошлой неделе в Хельсинки и Тампере прошли акции протеста против закрытия границы с Россией. Участники обвинили власти Финляндии в нарушении их конституционных прав, передает «Радиоточка НСН».
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