В закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»
В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
Кроме того, отмечается, что документ с версией законопроекта, ещё не внесённого в Госдуму, будет опубликован в открытом доступе на сайте Совета Федерации 29 ноября.
Добавим, в законопроекте планируется закрепить понятие семейно-бытового насилия. Авторы предлагают считать им действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаков иных правонарушений.
Напомним, закон о профилактике домашнего насилия, который готовят парламентарии, предполагает введение системы охранных ордеров и оказания помощи пострадавшим. Ранее в эфире НСН адвокат, сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова предложила также распространить выдачу охранных ордеров и на преследователей жертвы.
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