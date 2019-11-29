В закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»

Добавим, в законопроекте планируется закрепить понятие семейно-бытового насилия. Авторы предлагают считать им действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаков иных правонарушений.

Напомним, закон о профилактике домашнего насилия, который готовят парламентарии, предполагает введение системы охранных ордеров и оказания помощи пострадавшим. Ранее в эфире НСН адвокат, сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова предложила также распространить выдачу охранных ордеров и на преследователей жертвы.

