В Ярославской области выявили первые случаи заражения штамма «омикрон»

Пять случаев заражения штаммом «омикрон» выявили в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве не уточнили, приехали ли заболевшие из-за рубежа или инфицировались в России.

В Ярославской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 289 человек. На текущий момент уровень коллективного иммунитета в регионе оценивается как 58,3%.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН назвал омикрон-штамм коронавируса предвестником конца пандемии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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