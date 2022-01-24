В Ярославской области выявили первые случаи заражения штамма «омикрон»
Пять случаев заражения штаммом «омикрон» выявили в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве не уточнили, приехали ли заболевшие из-за рубежа или инфицировались в России.
В Ярославской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 289 человек. На текущий момент уровень коллективного иммунитета в регионе оценивается как 58,3%.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН назвал омикрон-штамм коронавируса предвестником конца пандемии.
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Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
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