В Японии обнаружили способность «омикрона» сохраняться на коже дольше 21 часа

Омикрон-штамм может сохраняться на коже больше 21 часа. К такому выводу пришли сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии, сообщает газета The Straits Times.

При этом отмечается, что вирус гибнет в течение 15 секунд при контакте с санитайзером.

Но ученые подчеркивают, что штамм «омикрон» демонстрирует более длительный срок пребывания на поверхностях.

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Восемь противовирусных препаратов, которые в настоящее время используются врачами при лечении других штаммов COVID-19, оказались эффективны и против разновидности вируса «омикрон», сообщает Cell Research.

Учёные из Германии изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам: активный метаболит молнупиравира; рибавирин; ремдезивир; фавиправир; нирматрелвир, активный ингредиент паксловида; нафамостат; камостат и апротинин.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеОмикрон-штаммКоронавирус
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