В Японии обнаружили способность «омикрона» сохраняться на коже дольше 21 часа

Омикрон-штамм может сохраняться на коже больше 21 часа. К такому выводу пришли сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии, сообщает газета The Straits Times.

При этом отмечается, что вирус гибнет в течение 15 секунд при контакте с санитайзером.

Но ученые подчеркивают, что штамм «омикрон» демонстрирует более длительный срок пребывания на поверхностях.