В январе масочный режим в метро Москвы нарушили 7 тысяч человек

Около 7 тысяч нарушили масочный режим в метро столичного метро с начала года, сообщила замруководителя пресс-службы столичного департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина, передает ТАСС.

При этом, по ее словам, 99% граждан заходят в метро в масках, но только 90% остаются в них в вагонах метро.

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Также она напомнила, что вдвое было увеличено число контролеров в московском транспорте.

С 25 января в общественном транспорте Москвы вдвое увеличили число контролеров, следящих за соблюдением масочного режима. В метро, на вокзалах, в автобусах и трамваях будут работать почти 700 контролеров. Причиной для этого стало распространение штамма «омикрон» и значительный всплеск заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосковское МетроЗащитная маска
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