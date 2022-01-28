В январе масочный режим в метро Москвы нарушили 7 тысяч человек
Около 7 тысяч нарушили масочный режим в метро столичного метро с начала года, сообщила замруководителя пресс-службы столичного департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина, передает ТАСС.
При этом, по ее словам, 99% граждан заходят в метро в масках, но только 90% остаются в них в вагонах метро.
Также она напомнила, что вдвое было увеличено число контролеров в московском транспорте.
С 25 января в общественном транспорте Москвы вдвое увеличили число контролеров, следящих за соблюдением масочного режима. В метро, на вокзалах, в автобусах и трамваях будут работать почти 700 контролеров. Причиной для этого стало распространение штамма «омикрон» и значительный всплеск заболеваемости коронавирусом.
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