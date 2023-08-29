В вузах могут ввести обязательное изучение китайского языка

Как заявил помощник президента по образованию и науке Андрей Фурсенко, изучать его в обязательном порядке скоро будут во всех научных вузах страны. Как сообщил востоковед Кирилл Котков, в 2015 году российские вузы в расчете на большой поток китайских туристов выпустили рекордное количество переводчиков с китайского, но далеко не все из них смогли найти работу.

Это связано с тем, что прием китайских туристов в России сосредоточился в руках китайских фирм, которые завозили в РФ своих гидов-нелегалов. В настоящее время на туристическом рынке происходит то же самое, отметил Котков.

Россиянам не следует переключаться на изучение только восточных языков, заявил доцент кафедры восточных языков Института лингвистики, директор Института Конфуция РГГУ Тарас Ивченко в интервью НСН. По его словам, европейские языки изучать нужно и необходимо.

