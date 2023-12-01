В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги

До этого мошенники начали массово рассылать россиянам в мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы Народного фронта «Мошеловка» Александры Пожарской.

Подобные сообщения приходят гражданам в Telegram и WhatsApp, мошенники предлагают потенциальным жертвам позвонить по указанному номеру для решения проблемы. После этого обманутые граждане получают ссылку с вредоносными программами, передает «Радиоточка НСН».

