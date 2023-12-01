В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги

Мошенники стали маскироваться в приложениях и маркетплейсах для объявлений по поиску специалистов бытовых услуг, сообщили в ВТБ.

Так, злоумышленники предлагают выполнить бытовые и ремонтные услуги, а после внесения аванса псевдо-мастер исчезает. Отмечается, что общаться с какими-либо специалистами необходимо только на профильных платформах, в случае нарушения – заявить о краже средств.

ВТБ: Мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений

До этого мошенники начали массово рассылать россиянам в мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы Народного фронта «Мошеловка» Александры Пожарской.

Подобные сообщения приходят гражданам в Telegram и WhatsApp, мошенники предлагают потенциальным жертвам позвонить по указанному номеру для решения проблемы. После этого обманутые граждане получают ссылку с вредоносными программами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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