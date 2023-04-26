В военном комиссариате Петербурга прокомментировали информацию о новых повестках
26 апреля 202312:58
В военном комиссариате Санкт-Петербурга прокомментировали новость о повестках с ограничениями. Слова источника приводит News.ru.
«Да это Интернет, желтые сплетни. Да нет пока еще ничего. Естественно, [фейк]. Нет, не должно быть [таких повесток]. Человек должен расписаться за нее, ему должны лично доставить или по почте прислать», - сказал собеседник издания.
Ранее В Петербурге на повестках для срочников заметили предупреждение, в котором говорится об ограничениях, которые могут затронуть призывников, в случае игнорирования повестки.
Красный штамп, поставленный на видном месте, сопровождается текстом "Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры".
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru