В военном комиссариате Петербурга прокомментировали информацию о новых повестках

В военном комиссариате Санкт-Петербурга прокомментировали новость о повестках с ограничениями. Слова источника приводит News.ru.

«Да это Интернет, желтые сплетни. Да нет пока еще ничего. Естественно, [фейк]. Нет, не должно быть [таких повесток]. Человек должен расписаться за нее, ему должны лично доставить или по почте прислать», - сказал собеседник издания.

Ранее В Петербурге на повестках для срочников заметили предупреждение, в котором говорится об ограничениях, которые могут затронуть призывников, в случае игнорирования повестки.

Красный штамп, поставленный на видном месте, сопровождается текстом "Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры".

