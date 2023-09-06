В военкомате Санкт-Петербурга опровергли увеличение срока службы
В санкт-петербургском военкомате заявили, что информация о якобы грядущем увеличении срока службы в армии объясняется «либо недопониманием, либо фейком». Об том сообщило издание «Подъем».
«Срок службы не увеличится. А что будет дальше, в 2024 году, — зависит от развития событий», — подчеркнули сотрудники военкомата.
В то же время начальник отделения по работе с гражданами военкомата Санкт-Петербурга Владимир Огурченков в интервью изданию «Фонтанка» заявил, что никакие «повестки» с такой информацией не рассылались. Он обратил внимание на то, что в них нет подписей и печатей.
Опровергли рассылку «повесток» и военкомы Адмиралтейского и Кировского районов северной столицы.
Ранее во дворе военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга сработало самодельное взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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