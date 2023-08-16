В военкомате Красноярска объяснили рассылку повесток на мобилизационное предписание
Житель Красноярска получил повестку от военкомата Кировского и Ленинского районов, в которой мужчину просят явиться в учреждение не позднее 28 августа для получения мобилизационного предписания. Об этом пишет NGS24.RU.
Корреспондент портала связалась с военкоматом, где пояснили, что красноярцу необходимо прийти для сверки учетных данных и вклейки предписания в военный билет.
«Мы никуда не собираем никого, это наша плановая работа. Он просто приписан к нам в команду. Это просто наша работа повседневная. Мы никого никуда не набираем, не отправляем, только если добровольно», — заявили в комиссариате.
Как отметил юрист Андрей Примак, выдача мобилизационного предписания говорит о том, что военнообязанный попадает в «виртуальную команду», которую должны в кратчайшие сроки сформировать при объявлении всеобщей мобилизации. В этом случае гражданам придется явиться на сборные пункты в указанные в предписаниях сроки.
В июле правительство России утвердило форму повестки, которую будут вручать военнообязанным при мобилизации. В документе должны быть указаны данные призывника, дата и время вручения повестки, а также информация о том, когда и куда следует явиться мобилизованному для направления на службу, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тело мужчины нашли в фонтане в центре Екатеринбурга
- Россия уничтожила беспилотник над Крымом
- В военкомате Красноярска объяснили рассылку повесток на мобилизационное предписание
- СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Эрдогана
- Генпрокуратура признала нежелательной польскую организацию «За свободную Россию»
- «Коммерсантъ»: Hugo Boss переориентируется на оптовые поставки в Россию
- Балицкий: 500 военных ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении
- Маск: Цукерберг отказался от поединка в Колизее
- Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском
- Первое судно вышло из Одессы по открытому Украиной временному коридору
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru