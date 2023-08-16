В военкомате Красноярска объяснили рассылку повесток на мобилизационное предписание

Корреспондент портала связалась с военкоматом, где пояснили, что красноярцу необходимо прийти для сверки учетных данных и вклейки предписания в военный билет.

«Мы никуда не собираем никого, это наша плановая работа. Он просто приписан к нам в команду. Это просто наша работа повседневная. Мы никого никуда не набираем, не отправляем, только если добровольно», — заявили в комиссариате.

Как отметил юрист Андрей Примак, выдача мобилизационного предписания говорит о том, что военнообязанный попадает в «виртуальную команду», которую должны в кратчайшие сроки сформировать при объявлении всеобщей мобилизации. В этом случае гражданам придется явиться на сборные пункты в указанные в предписаниях сроки.

В июле правительство России утвердило форму повестки, которую будут вручать военнообязанным при мобилизации. В документе должны быть указаны данные призывника, дата и время вручения повестки, а также информация о том, когда и куда следует явиться мобилизованному для направления на службу, пишет RT.

