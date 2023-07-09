В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девушки
Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Новгорода задержали подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, тело которой было спрятано в бочке на балконе в многоквартирном доме, сообщает ТАСС.
Убийство было совершено в июне на почве ревности. С участием мужчины проводятся следственные действия. Вину он признал полностью.
Как считает следствие, подозреваемый поссорился с сожительницей и на почве ревности задушил ее. Спустя несколько дней он спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес его на балкон. Спустя месяц он переехал к знакомой девушке, где и был задержан.
Тревогу подняли родители девушки. Она долго не выходила с ними на связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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