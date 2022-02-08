В Узбекистане впервые запущен поезд дальнего следования

В Узбекистане впервые в истории страны запущен поезд дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на узбекистанский Минтранс.

Маршрут поезда, который соединяет крупнейшие города страны, составляет около 4 тысяч километров.

Первый рейс был совершен 5-7 февраля. Поезд вышел из города Кунград на северо-западе Узбекистана и прибыл в Ташкент. В будущем планируется увеличение рейсов.

В Минтрансе отметили, что целью было связать восемь регионов страны и обеспечить доступное и комфортное передвижение. Кроме того, в ведомстве ожидают увеличение внутренного туризма.





