В Ульяновской области выявлены первые три случая «омикрона»

Уточняется, что новый штамм SARS-CoV-2 («омикрон») один пациент привез с отдыха в Египте, еще двое не выезжали за пределы области.

Как сообщает ведомство, все инфицированные находятся на карантине, тест на коронавирус взят у всех людей с ними контактировавших.

«Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце прошлого года. Его отличительной особенностью является более высокая заразность по сравнению с другими штаммами, вместе с тем у вакцинированных людей, как правило, болезнь протекает в легкой форме.

