В Ульяновской области выявлены первые три случая «омикрона»
Первые три случая штамма коронавируса «омикрон» выявлены в Ульяновской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
Уточняется, что новый штамм SARS-CoV-2 («омикрон») один пациент привез с отдыха в Египте, еще двое не выезжали за пределы области.
Как сообщает ведомство, все инфицированные находятся на карантине, тест на коронавирус взят у всех людей с ними контактировавших.
«Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце прошлого года. Его отличительной особенностью является более высокая заразность по сравнению с другими штаммами, вместе с тем у вакцинированных людей, как правило, болезнь протекает в легкой форме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru