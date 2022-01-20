В Ульяновской области выявлены первые три случая «омикрона»

Первые три случая штамма коронавируса «омикрон» выявлены в Ульяновской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

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Уточняется, что новый штамм SARS-CoV-2 («омикрон») один пациент привез с отдыха в Египте, еще двое не выезжали за пределы области.

Как сообщает ведомство, все инфицированные находятся на карантине, тест на коронавирус взят у всех людей с ними контактировавших.

«Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце прошлого года. Его отличительной особенностью является более высокая заразность по сравнению с другими штаммами, вместе с тем у вакцинированных людей, как правило, болезнь протекает в легкой форме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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