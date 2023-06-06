В Ульяновской области количество пострадавших от отравления сидром возросло до 49

Из них 16 – скончались. Ранее сообщалось о 43 пострадавших. 33 человека, которые выжили, госпитализированы. Среди них два ребенка, их состояние оценивается как «тяжелое».

В Самарской области в результате отравления пострадали 11 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще девять — в тяжелом.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области также отмечены случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

