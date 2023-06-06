В Ульяновской области количество пострадавших от отравления сидром возросло до 49
49 человек пострадали от отравления напитком марки «Мистер сидр» в Ульяновской области, сообщает «РЕН ТВ».
Из них 16 – скончались. Ранее сообщалось о 43 пострадавших. 33 человека, которые выжили, госпитализированы. Среди них два ребенка, их состояние оценивается как «тяжелое».
В Самарской области в результате отравления пострадали 11 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще девять — в тяжелом.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области также отмечены случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru