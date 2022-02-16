В ульяновской колонии найдено тело осужденного

Сотрудники исправительной колонии №10 в Ульяновской области обнаружили тело 32-летнего заключенного. По предварительной версии, осуждённый покончил с собой, сообщили в региональном управлении ФСИН. Там уточнили, что сразу после обнаружения врачи пытались реанимировать мужчину, но вернуть его к жизни медикам не удалось.

По данным ведомства, осуждённый отбывал наказание за убийство и разбой. Как пишет «Лента.ру», правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что 15 февраля сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №10, под предлогом проверки личной передачи, якобы завели мужчину в дежурную часть. А через несколько часов сотрудники нашли его мертвым.