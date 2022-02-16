В ульяновской колонии найдено тело осужденного
Сотрудники исправительной колонии №10 в Ульяновской области обнаружили тело 32-летнего заключенного. По предварительной версии, осуждённый покончил с собой, сообщили в региональном управлении ФСИН. Там уточнили, что сразу после обнаружения врачи пытались реанимировать мужчину, но вернуть его к жизни медикам не удалось.
По данным ведомства, осуждённый отбывал наказание за убийство и разбой. Как пишет «Лента.ру», правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что 15 февраля сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №10, под предлогом проверки личной передачи, якобы завели мужчину в дежурную часть. А через несколько часов сотрудники нашли его мертвым.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.
14 февраля сообщалось, что 38 заключенных исправительной колонии №10 в Ульяновской области объявили голодовку в знак протеста против насилия со стороны сотрудников колонии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее член СПЧ Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сотрудники Генпрокуратуры абсолютно не способны проверять безопасность осужденных в российских колониях, они укрывают пытки и покрывают нарушение всевозможных законов.
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