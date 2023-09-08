В Уфе преподаватель колледжа обмотала студенту голову скотчем

Преподавательница колледжа в Уфе обмотала скотчем голову студента из-за неправильного ответа, сообщает телеканал «360».

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На появившихся видеокадрах видно, как педагог смотрит на студента, сидящего на передней парте. При этом голова ученика обмотана красным скотчем. Когда он попытался отлепить его, женщина приклеила ленту обратно.

Конфликт случился в Уфимском автотранспортном колледже. Кроме того, преподавательница попыталась затянуть ленту на шее молодого человека.

По предварительной информации, педагога отстранили от работы.

Ранее в Челябинске учителя задержали по подозрению в изнасиловании третьеклассницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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