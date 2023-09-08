В Уфе преподаватель колледжа обмотала студенту голову скотчем

На появившихся видеокадрах видно, как педагог смотрит на студента, сидящего на передней парте. При этом голова ученика обмотана красным скотчем. Когда он попытался отлепить его, женщина приклеила ленту обратно.

Конфликт случился в Уфимском автотранспортном колледже. Кроме того, преподавательница попыталась затянуть ленту на шее молодого человека.

По предварительной информации, педагога отстранили от работы.

Ранее в Челябинске учителя задержали по подозрению в изнасиловании третьеклассницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

