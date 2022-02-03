В Удмуртии завели дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка

Уголовное дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка инициировали в Удмуртии, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Похититель ребенка задержан во Владимирской области

В преступлении подозревается знакомый матери пропавшего малыша, предположительно житель Санкт-Петербурга.

Как считает следствие, днем 2 февраля мужчина вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе в Ижевске, заявив, что отправился на прогулку, однако домой с ребенком не вернулся.

Ранее житель города Тайшет в Иркутской области был задержан по подозрению в похищении школьницы и убийстве ее дяди и бабушки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиПохищение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры