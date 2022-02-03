В Удмуртии завели дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка
Уголовное дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка инициировали в Удмуртии, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СКР по региону.
В преступлении подозревается знакомый матери пропавшего малыша, предположительно житель Санкт-Петербурга.
Как считает следствие, днем 2 февраля мужчина вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе в Ижевске, заявив, что отправился на прогулку, однако домой с ребенком не вернулся.
Ранее житель города Тайшет в Иркутской области был задержан по подозрению в похищении школьницы и убийстве ее дяди и бабушки.
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