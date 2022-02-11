В Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter сообщили о проблемах в работе социальной платформы. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных платформ.

Проблемы отмечают пользователи из РФ, Украины и Белоруссии.

Отмечается, что 67% жалоб приходится на работу сайта, 20% - на сбои в аккаунте, еще 13% - на загрузку ленты твитов.

В службе поддержки соцсети заявили, что техническая ошибка была устранена и сервис должен работать в обычном режиме.