В Twitter произошел сбой
11 февраля 202221:47
Пользователи Twitter сообщили о проблемах в работе социальной платформы. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных платформ.
Проблемы отмечают пользователи из РФ, Украины и Белоруссии.
Отмечается, что 67% жалоб приходится на работу сайта, 20% - на сбои в аккаунте, еще 13% - на загрузку ленты твитов.
В службе поддержки соцсети заявили, что техническая ошибка была устранена и сервис должен работать в обычном режиме.
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11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru