В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области, сообщило правительство региона.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 15 мая, меры объяснили «усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».
На данный момент подобные запреты действуют в 31 субъекте страны.
Ранее стало известно, что российские власти озаботились возможностью использования мобильной связи для управления беспилотными летательными аппаратами. Сейчас идёт обсуждение этой темы с операторами сотовой связи.
Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников. Бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников рискованно, заявил на этом фоне генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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