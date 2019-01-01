В Тверской области установили статус «дети войны»

Гражданам, родившимся в период с 1928 по 1945 год включительно и проживающим в Тверской области, присвоили статус «дети войны». Соответствующий региональный закон 25 апреля единогласно приняли депутаты областного Заксобрания. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Согласно новому закону, более 95 тысячам жителей Тверской области, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны, будет оказываться социальная поддержка. В частности, речь идет о внеочередном медицинском обслуживании и приеме в организации социального обслуживания, а также преимуществе при приеме в стационарные организации соц. обслуживания. Гражданам выдадут специальное удостоверение, которое будет подтверждать их статус «детей войны».

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил необходимость принятия инициативы фракции «Единая Россия» на встрече с представителями общественных организаций Твери «Дети войны».

«Вы наше “золотое” поколение, ведь благодаря вам в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, были заложены основные промышленные мощности», — сказал глава региона.

По его словам, статус «дети войны» является не привилегией, а уважительным отношением и поддержкой людей, заслуживших это своим трудом.

