В Тверской области пропали мужчина и двое детей из Подмосковья

По маршруту село Максатиха в Тверской области — город Пестово в Новгородской области отправились Максим Королев и двое его сыновей. В конечный пункт в назначенное время они не прибыли. В последний раз они выходили на связь вечером 8 июля.

На помощь местным спасателям выехали подмосковные волонтеры.

Ранее в Пермском крае нашли всех пропавших туристов с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

