В Тверской области пропали мужчина и двое детей из Подмосковья
12 июля 202302:02
В Тверской области во время сплава по реке пропали 40-летний мужчина и двое детей из Подмосковья, сообщает телеканал «360».
По маршруту село Максатиха в Тверской области — город Пестово в Новгородской области отправились Максим Королев и двое его сыновей. В конечный пункт в назначенное время они не прибыли. В последний раз они выходили на связь вечером 8 июля.
На помощь местным спасателям выехали подмосковные волонтеры.
Ранее в Пермском крае нашли всех пропавших туристов с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru