В Тверской области пропали мужчина и двое детей из Подмосковья

В Тверской области во время сплава по реке пропали 40-летний мужчина и двое детей из Подмосковья, сообщает телеканал «360».

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По маршруту село Максатиха в Тверской области — город Пестово в Новгородской области отправились Максим Королев и двое его сыновей. В конечный пункт в назначенное время они не прибыли. В последний раз они выходили на связь вечером 8 июля.

На помощь местным спасателям выехали подмосковные волонтеры.

Ранее в Пермском крае нашли всех пропавших туристов с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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