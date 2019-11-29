В Тверской области опровергли низкое освоение бюджета на нацпроекты
В Тверской области опровергли сведения о низком освоении средств федерального бюджета, выделенных на нацпроекты региону. Об этом НСН заявили в пресс-службе Минэкономразвития Тверской области.
В ведомстве отметили, что согласно сведениям, предоставленным управлением Федерального казначейства региона, на 1 ноября 2019 года кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило 54,7%. Отмечается, что самые высокие показатели были достигнуты по нацпроектам «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Демография».
Ранее СМИ писали, что ряд регионов РФ не освоил средства, выделенные на национальные проекты из федерального бюджета. Тверской области приписывали кассовое исполнение лишь на 26%. В Минэкономразвития области указали на техническую ошибку при выгрузке данных операторами информационной системы, которая привела к неверному расчёту.
Ранее НСН писала, что лидерaми по исполнению бюджетов нa нaцпроекты стaла Чечня. Республика использовала 77,4% средств, рaсходы состaвили 12,8 млрд рублей. Также среди лидеров Aдыгея, Тaтaрстaн, Пензенскaя облaсть.
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