В Тверской области опровергли низкое освоение бюджета на нацпроекты

29 ноября 201913:28

В Тверской области опровергли сведения о низком освоении средств федерального бюджета, выделенных на нацпроекты региону. Об этом НСН заявили в пресс-службе Минэкономразвития Тверской области.

В ведомстве отметили, что согласно сведениям, предоставленным управлением Федерального казначейства региона, на 1 ноября 2019 года кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило 54,7%. Отмечается, что самые высокие показатели были достигнуты по нацпроектам «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Демография».

Названа причина эффективного освоения денег в Чечне

Ранее СМИ писали, что ряд регионов РФ не освоил средства, выделенные на национальные проекты из федерального бюджета. Тверской области приписывали кассовое исполнение лишь на 26%. В Минэкономразвития области указали на техническую ошибку при выгрузке данных операторами информационной системы, которая привела к неверному расчёту.

Ранее НСН писала, что лидерaми по исполнению бюджетов нa нaцпроекты стaла Чечня. Республика использовала 77,4% средств, рaсходы состaвили 12,8 млрд рублей. Также среди лидеров Aдыгея, Тaтaрстaн, Пензенскaя облaсть.

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