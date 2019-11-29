В Тверской области опровергли низкое освоение бюджета на нацпроекты

В Тверской области опровергли сведения о низком освоении средств федерального бюджета, выделенных на нацпроекты региону. Об этом НСН заявили в пресс-службе Минэкономразвития Тверской области.

В ведомстве отметили, что согласно сведениям, предоставленным управлением Федерального казначейства региона, на 1 ноября 2019 года кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило 54,7%. Отмечается, что самые высокие показатели были достигнуты по нацпроектам «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Демография».