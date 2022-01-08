В Турции определили непонятные привычки россиян
Некоторые привычки россиян сложно понять иностранцам, пишет Medya Günlüğü. Турецкое издание перечислило «странные» обычаи граждан РФ.
В частности, турок удивляет традиция взять с собой небольшой подарок - коробку конфет, торт, цветы, игрушку для детей - собираясь в гости. Кроме того, недоумение вызывает привычка оставлять ложку в кружке, из-за чего чай якобы становится вкуснее.
Также иностранцы удивлены тем, что россияне могут есть мороженое зимой, празднуют Новый год и старый Новый год, пользуясь возможностью дважды «загадать желание, выпить и повеселиться», а также привыкли откладывать дела на последний момент.
Вместе с тем издание отмечает, что русские очень оптимистичны, и «костяк» русского характера образуют «способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо"».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru