В Турции определили непонятные привычки россиян

В частности, турок удивляет традиция взять с собой небольшой подарок - коробку конфет, торт, цветы, игрушку для детей - собираясь в гости. Кроме того, недоумение вызывает привычка оставлять ложку в кружке, из-за чего чай якобы становится вкуснее.

Также иностранцы удивлены тем, что россияне могут есть мороженое зимой, празднуют Новый год и старый Новый год, пользуясь возможностью дважды «загадать желание, выпить и повеселиться», а также привыкли откладывать дела на последний момент.

Вместе с тем издание отмечает, что русские очень оптимистичны, и «костяк» русского характера образуют «способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо"».

