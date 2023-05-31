В Тюменской области отменили режим ЧС
31 мая 202320:39
В Тюменской области отменили режим ЧС, который ранее был введен из-за пожаров. Об этом сообщили в правительстве региона.
Режим действовал с 7 мая из-за сильных природных пожаров и их переходов на населенные пункты.
При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru