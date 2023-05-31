В Тюменской области отменили режим ЧС, который ранее был введен из-за пожаров. Об этом сообщили в правительстве региона.

Режим действовал с 7 мая из-за сильных природных пожаров и их переходов на населенные пункты.

При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.

