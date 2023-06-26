В Тюмени возобновил работу штаб ЧВК «Вагнер»
26 июня 202315:03
В Тюмени возобновил работу штаб ЧВК «Вагнер», сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу центра.
Она отметила, что набор бойцов в частную военную компанию работает в прежнем режиме. Штаб принимает граждан страны каждый день по предварительной записи.
Ранее ряд городских СМИ распространили информацию, что штаб «Вагнера» закрылся в этом здании в пятницу, 23 июня.
Белорусский политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Евгений Пригожин пробудет в Белоруссии непродолжительное время, после чего отправится в Африку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru