В Тюмени возобновил работу штаб ЧВК «Вагнер»

Она отметила, что набор бойцов в частную военную компанию работает в прежнем режиме. Штаб принимает граждан страны каждый день по предварительной записи.

Ранее ряд городских СМИ распространили информацию, что штаб «Вагнера» закрылся в этом здании в пятницу, 23 июня.

Белорусский политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Евгений Пригожин пробудет в Белоруссии непродолжительное время, после чего отправится в Африку.

