В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о неполадках в работе мессенджера. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На сайте зафиксировано около 500 жалоб пользователей. Большинство пользователей указывают на сбои в приложении, 36% отмечают проблемы с подключением к серверу, еще 14% заявили о трудностях в отправке сообщений.

Жалобы в основном поступили от пользователей Москвы и Петербурга.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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