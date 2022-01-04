В Telegram произошел сбой
4 января 202220:31
Пользователи Telegram сообщили о неполадках в работе мессенджера. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
На сайте зафиксировано около 500 жалоб пользователей. Большинство пользователей указывают на сбои в приложении, 36% отмечают проблемы с подключением к серверу, еще 14% заявили о трудностях в отправке сообщений.
Жалобы в основном поступили от пользователей Москвы и Петербурга.
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4 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru