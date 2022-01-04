В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о неполадках в работе мессенджера. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На сайте зафиксировано около 500 жалоб пользователей. Большинство пользователей указывают на сбои в приложении, 36% отмечают проблемы с подключением к серверу, еще 14% заявили о трудностях в отправке сообщений.

Жалобы в основном поступили от пользователей Москвы и Петербурга.

