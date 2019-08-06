В суд поступило заявление об изъятии ребенка, побывшего на акции оппозиции

Перовский районный суд Москвы зарегистрировал иск прокуратуры Москвы. Ведомство потребовало лишить родительских прав супружескую пару, которая вышла на несанкционированную акцию в Москве 27 июля с маленьким ребенком, сообщает RT.

Ранее в сюжете одного из федеральных телеканалов было сказано, что пара передала годовалого сына участнику митинга, в результате чего он смог скрыться от полиции. В настоящее время он проходит по уголовному делу об организации беспорядков.

Адвокат, бывший детский омбудсмен России Павел Астахов заявил НСН, что подобное требование прокуратуры является прецедентом.

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ФОТО: pixabay.com
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