Общество
Облачная погода, дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».
В столичном регионе будет прохладно
29 июня08:11
Облачная погода, дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».
Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба, передает Агентство «Москва».
По народному календарю - Тихон-утишитель. На Тихона солнце идёт тише. У Земли самый тихий ход в году.
На Тихона певчие птицы затихают.
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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