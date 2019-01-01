Общество

В столичном регионе будет прохладно

29 июня08:11

Облачная погода, дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - Тихон-утишитель. На Тихона солнце идёт тише. У Земли самый тихий ход в году.
На Тихона певчие птицы затихают.

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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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