В столичном регионе будет облачно и дождливо

Облачная погода, дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что ветер в субботу будет преимущественно юго-западного направления, 7-12 м/с, местами порывами 15 м/с, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня Аграфена Купальница — день в народном календаре восточных славян, приходящийся на 23 июня (6 июля). Название дня происходит от имени святой Агриппины Римской. В этот день шла активная подготовка к купальской ночи. С этого дня во многих местностях считалось безопасным купание в реках и других водоёмах, начинался сбор трав, делался пробный покос, начинали вязать банные веники и мётлы.

