В столичном Музее Победы пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»

Первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству», посвященный участникам специальной военной операции на Украине, пройдет в московском Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Кинофорум стартует 20 февраля и продлится до 25 февраля. Посетители фестиваля увидят около 30 документальных и художественных фильмов, а также смогут побывать на творческих встречах с создателями картин.

Как отметили в Музее Победы, мероприятие призвано содействовать развитию духовно-нравственных ценностей, формированию гражданской позиции и освещению спецоперации.

Фестиваль откроет документальный фильм «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, посвященный героизму и подвигам участников СВО. В рамках церемонии открытия киносмотра будут также представлена выставка «Уголь земли русской» и музыкально-поэтическая программа «Фронтовой концерт».

