В Ставрополье 31 декабря объявили нерабочим днем
4 декабря 202000:59
Власти Ставрополья объявили 31 декабря нерабочим днем. Соответствующее распоряжение поручил подготовить глава региона Владимир Владимиров.
Губернатор сообщил об этом в своем Instagram. Решение было принято по итогам голосования, в котором приняли участие жители края.
Владимиров отметил, что по результатам голосования за выходной день высказалось «абсолютное большинство». В прошлом году в регионе также 31 декабря было объявлено нерабочим днем.
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3 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru