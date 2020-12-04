В Ставрополье 31 декабря объявили нерабочим днем

Власти Ставрополья объявили 31 декабря нерабочим днем. Соответствующее распоряжение поручил подготовить глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор сообщил об этом в своем Instagram. Решение было принято по итогам голосования, в котором приняли участие жители края.

Владимиров отметил, что по результатам голосования за выходной день высказалось «абсолютное большинство». В прошлом году в регионе также 31 декабря было объявлено нерабочим днем.





