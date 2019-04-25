В США ввели дресс-код для родителей школьников

Директор школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне в штате Техас Карлотта Отли Браун заявила, что родителям запретили приходить на школьную территорию в мешковатой одежде, пижамах, а также в чрезмерно обтягивающей одежде и слишком рваных джинсах. Нарушителей не пустят на территорию учебного заведения, пока они не переоденутся, отмечает Газета.ру.

Ранее социологи выяснили, что 70% родителей считают, что в российских школах должен быть обязательный дресс-код. Наряду с тем 36% не прочь разрешить чадам цветные пряди волос, 13% — пирсинг, 10% — рваные джинсы и яркую одежду. По этому поводу врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил НСН, что без единых стандартов одежды в школах наступит анархия.

