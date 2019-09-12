В США скончался исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

В Соединённых Штатах умер Джефф Фенхолт, актёр, который являлся первым исполнителем главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает портал TMZ. Артиста обнаружили в его собственном доме. Фенхольту было 68 лет. Источник отмечает, что ранее актёр жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» впервые была поставлена на Бродвее в октябре 1971 года. Фенхольт сыграл главную роль в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке более 700 раз.