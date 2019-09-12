В США скончался исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

12 сентября11:53

В Соединённых Штатах умер Джефф Фенхолт, актёр, который являлся первым исполнителем главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает портал TMZ. Артиста обнаружили в его собственном доме. Фенхольту было 68 лет. Источник отмечает, что ранее актёр жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» впервые была поставлена на Бродвее в октябре 1971 года. Фенхольт сыграл главную роль в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке более 700 раз.

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Ранее НСН писала, что один из самых известных фотографов 20-го века Роберт Франк скончался на 95-ом году жизни. Об этом сообщила американская The New York Times.

По данным газеты, Франк умер в понедельник, 9 сентября, в Инвернессе, Новая Шотландия в возрасте 94 лет. Его смерть подтвердил изданию владелец галереи на Манхэттене Питер Макгилл. Причина смерти не сообщается.

Роберт Франк родился в Швейцарии, но в возрасте 23 лет мигрировал в США. Франк наиболее известен своей книгой «Американцы», представляющей собой сборник черно-белых фотографий, который были сделаны во время путешествий по Америке. Франк считается признанным мастером документальной фотографии.



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ФОТО: pixabay.com
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