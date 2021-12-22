В США продлили мораторий на выплату кредитов на образование

Власти США приняли решение продлить мораторий на выплату кредитов, взятых для оплаты обучения в вузах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Джо Байдена.

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Мораторий продлили еще до 1 мая следующего года. Байден отметил, что решение о продлении принято в связи с тем, что студенты продолжают испытывать трудности с работой из-за пандемии.

Мораторий был введен в стране в прошлом году. Его действие было продлено до 31 января 2022 года.



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ФОТО: pxhere.com
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